Snapdragon 8 Gen 1 : les benchmarks sont de sortie, Apple inquiété ?

Toutefois, de manière générale, le Snapdragon 8 Gen 1 s'avance comme une puce de très haute volée. On l'a dit, les smartphones équipés devraient être en mesure d'opérer des tâches liées à l'IA bien plus rapidement que sur les générations précédentes. Et il s'avère que nos smartphones reposent de plus en plus sur ce type de calculs.