L'Apple A14 Bionic pas au niveau ? Un premier benchmark du SoC l'annonce inférieur au Snapdragon 865+

Reste que les données affichées par AnTuTu pourraient être faussées. Et pour cause, face à l'iPhone 11 Pro Max, l'iPhone 12 Pro Max testé pour ce benchmark présente un score plus faible en UX (expérience utilisateur). Proposer une interface plus lente que sur la génération d'iPhone précédente n'est pas vraiment dans les habitudes d'Apple. Cet indice peut laisser entendre que le benchmark a été réalisé sur la bêta d'iOS 14.

Le passage sur la version 14.1 d'iOS (celle qui équipera très certainement les iPhone 12 à leur lancement) pourrait donc très bien invalider, au moins en partie, les résultats de ce premier test de l'A14 Bionic. En d'autres termes, Qualcomm va devoir attendre un peu avant de sabrer le champagne.