Keynote Apple du 15 septembre : iPad Air, Apple Watch Series 6, AirTags, (iPhone 12 ?), les annonces hardware attendues

Certains rapports évoquent aussi une potentielle Apple Watch SE, montre connectée au prix plus abordable. Celle-ci serait en fait une Series 4 revisitée, sans fonction Always-on display ni électrocardiogramme, disponible en deux versions : cadran de 40 ou 44 mm. Cela rappelle la stratégie d'Apple avec l'iPhone SE 2020, qui reprend de nombreux éléments de l'iPhone 8. Si l'existence d'une Apple Watch SE ne fait presque plus aucun doute aujourd'hui, sa date de sortie fait quant à elle objet à débat. Si elle n'est pas lancée ce 15 septembre, on devrait la voir débarquer en mars 2021. Le leaker Jon Prosser évoque de son côté des Apple Watch et Apple Watch Pro. L'arrivée de cette montre entrée de gamme pourrait donc entraîner des modifications dans la nomination de la gamme.