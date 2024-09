Pour les (presque) 10 ans de la montre connectée de l'entreprise, l'Apple Watch 10, qui devrait être renommée Apple Watch X, bénéficiera d'un design inédit. Au programme, un écran plus imposant, et, d'après les rumeurs, un cadran plus fin. La marque à la pomme devrait également présenter deux variantes de sa quatrième génération d'AirPods, en plus de nouveaux AirPods Max, quatre ans après le lancement de la première version.