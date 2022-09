Apple Keynote : comment suivre la présentation de l'iPhone 14 ?

L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max seront probablement les deux smartphones pour lesquels Apple prendra le plus de temps. Ces deux appareils devraient intégrer de nombreuses nouveautés, à commencer par une nouvelle encoche plus petite en forme de pilule, un écran Always-On mais aussi de nouveaux capteurs photo plus grands (avec une résolution de 48 mégapixels pour le grand-angle) et permettant d'absorber plus de lumière. Le capteur frontal serait également mis à jour, avec la présence d'un autofocus. L'iPhone 14 Pro posséderait également un nouveau processeur A16 Bionic encore plus puissant que l'A15 de l'iPhone 13 Pro.