On a essayé iOS 16, voici nos premières impressions !

C’est la nouveauté la plus visible d’iOS 16 et celle qui a fait le plus parler lors de sa présentation. Après de longues années d’immobilité, Apple offre enfin des options de personnalisation de l’écran verrouillé de l’iPhone.

Pour accéder à ce menu, il vous suffit de presser le centre de l’écran une seconde ou plus. Il est évidemment nécessaire de déverrouiller le téléphone, via FaceID ou Touch ID. Les yeux les plus affutés auront remarqué que l'animation de déverrouillage, avec le cadenas, est désormais plus rapide et bien plus petite. Il nous a d'ailleurs fallu quelques minutes pour le remarquer.