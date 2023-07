On a testé iOS 17 : voici toutes les nouveautés du prochain système de l'iPhone

De notre côté, nous n'avons pas eu à nous plaindre de cette bêta d'iOS 17 sur notre iPhone 14 Pro Max, probablement l'une des plus stables depuis un long moment. La peinture est encore fraiche, avec quelques rares soucis d'animation et de fluidité, et une chauffe du téléphone assez importante, en parallèle d'une autonomie qui fond rapidement en cours d'utilisation.

Si vous souhaitez, malgré tout, participer à cette évaluation et donner vos retours si précieux pour la suite du développement à Apple, nous vous invitons à attendre l'ouverture du programme de bêta publique au mois de juillet. La version proposée sera davantage optimisée et devrait poser bien moins de problèmes au quotidien. Un retour vers iOS 16 est enfin possible à tout moment, en passant par une restauration depuis iTunes ou le Finder sur Mac.