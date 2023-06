Apple dévoile iOS 17 : Un tour d'horizon des nouvelles fonctionnalités du système d'exploitation de l'iPhone

Une addition à Messages qui devrait satisfaire les plus soucieux, Check-In permet de s'assurer que vos proches font bonne route et arrivent à bon port lorsqu'ils vous laissent. Toujours sur iMessage, on note un changement d'interface avec une disparition de tous les boutons en dehors de l'entrée texte et du bouton d'enregistrement de messages vocaux. Tout le reste (photos, stickers, etc) se regroupe sous un bouton « + ». De plus, il sera maintenant de créer et partager des stickers animés sur le pouce. D'ailleurs, le clavier se dote de belles améliorations sur l'auto-correction grâce à une amélioration de son algorithme.