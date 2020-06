iOS 14 : ce qu'on en sait et ce que disent les rumeurs les plus réalistes

Des images d'un nouveau mode multitâche inspiré de celui d'iPadOS ont également fuité. Attention, on en sait pas encore si celles-ci proviennent d'un iPhone jailbreaké ou d'un appareil disposant d'une pré-version d'iOS 14.

On y voit en tout cas un multitasking bien plus pratique qu'actuellement, qui permet de faire apparaître à l'écran plus d’applications à la fois. Cela profiterait notamment à un iPhone 12 Max dont la diagonale de la dalle devraient encore grandir. Toutefois, Xiaomi a prouvé avec MIUI 11 qu'il était possible de proposer un format efficace de multitasking même sur des écrans de plus petite taille.