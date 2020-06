iOS 14 pourrait intégrer un traducteur de page directement dans Safari

D’après un nouveau rapport du site 9to5Mac, Apple proposera sur son navigateur Safari une traduction intégrée, en plus d’une prise en charge complète de l’Apple Pencil.

Rappelons que pour le moment, s’il est possible de traduire des pages dans Safari, il faut passer par le téléchargement et l’installation d’une application tierce.

C’est grâce à une première version du prochain iOS 14 (qui a fuité) que la fonctionnalité a été dévoilée. Et de ce que l’on sait, la traduction « inline » de Safari devrait être très similaire à ce qui existe chez le concurrent Google Chrome ! On apprend ainsi que les utilisateurs auront la possibilité de traduire une page manuellement, ou de configurer Safari de manière à ce qu’il traduise automatiquement toutes les pages dans la langue de leur choix.

Safari se montrera alors capable de détecter la langue du texte, et de traduire directement le contenu. On note qu’il semble également possible de passer du texte original au texte traduit, sans devoir recharger la page. Pour l’heure, aucune information sur le nombre de langues prises en charge n’a été dévoilée.