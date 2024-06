Apple Intelligence, ChatGPT dans Siri : Apple s'épanche sur sa stratégie IA à la WWDC 2024

Des bruits de couloir l'évoquaient, voilà un secret de polichinelle qui n'est plus : Apple se dote de ChatGPT pour compléter sa suite d'outils annoncée. Grâce à l'intégration de ChatGPT, Siri est désormais capable d'offrir des réponses plus détaillées et contextualisées, transformant l'assistant vocal en un outil beaucoup plus puissant et polyvalent. Par exemple, Siri peut désormais suggérer des idées de menus en fonction des ingrédients disponibles dans votre jardin ou aider à planifier des événements en tenant compte de vos préférences personnelles. Avec cette intégration, les utilisateurs pourront également envoyer des photos et des documents à ChatGPT via Siri pour obtenir des réponses précises et adaptées. Cela signifie que, si vous avez besoin de conseils pour une recette en utilisant certains ingrédients, il vous suffira de demander à Siri, qui transmettra les informations à ChatGPT pour une réponse immédiate et personnalisée. Cette fonctionnalité étend considérablement les capacités de Siri, le rendant plus interactif et utile dans la vie quotidienne.