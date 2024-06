WWDC 2024 : Apple dévoilera ses nouveautés IA, et voici comment les découvrir en direct

Si l'intelligence artificielle devrait prendre une place non négligeable lors de cette keynote, Apple aura forcément d'autres nouveautés d'interface à présenter. Parmi les rumeurs les plus insistantes, on parle d'une refonte du centre de contrôle d'iOS 18 et de macOS 15, notamment au niveau des contrôles musicaux. iOS 18 devrait également être plus souple, avec un écran d'accueil enfin modifiable à l'envi pour placer ses icônes comme on le souhaite, et sans réorganisation automatique.

Signalons aussi l'intégration officielle du protocole RCS, qui permettra aux utilisateurs d'iPhone d'échanger avec leurs proches sous Android et de profiter d'une messagerie plus moderne, avec le support des conversations de groupe et l'envoi de médias HD.

watchOS 11 ne devrait pas évoluer sensiblement cette année, après le grand redesign de watchOS 10 l'année dernière. Seule l'application Forme devrait subir un lifting pour rendre plus simples son utilisation et l'accès aux données.