La date de la WWDC 2024 d'Apple est enfin annoncée

C'est donc le 10 juin prochain que la société dirigée par Tim Cook organisera sa conférence mondiale d'ouverture dédiée aux développeurs dans le cadre de la WWDC 2024. Comme l'année dernière, l'événement, qui s'étendra jusqu'au 14 juin, se déroulera à l'Apple Park. À en croire le communiqué de presse, celui-ci mettra l'accent sur « les dernières avancées iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS et visionOS ».

Apple assure également que les développeurs et les étudiants pourront découvrir les futurs logiciels et technologies de la marque, et que ces derniers auront l'opportunité de dialoguer avec les concepteurs et ingénieurs de la Pomme.