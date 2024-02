Apple veut "ouvrir le champ des possibles" sur l’IA, mais le fera de manière opaque

Le projet a été rapidement écarté par les autres investisseurs (avec d’autres concernant des politiques d’égalité en matière d’emploi et la correction d’écarts de salaire dû aux genres et à l’ethnicité), malgré le soutien de Michael Forsythe, une figure syndicale de poids au sein de l’entreprise. Du côté des travailleurs et travailleuses d’Apple, on craint que l’IA ne vienne détruire des emplois tandis que du côté consommateur, la proposition soulignait les risques potentiels de violation de la vie privée.