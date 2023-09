Apple serait en train de dépenser des sommes colossales pour développer son propre ChatGPT

Pour se donner les moyens de réussir, l'entreprise a mis en place plusieurs équipes travaillant sur différents projets. Parmi elles, celle qui travaille sur l'IA conversationnelle s'appelle « Foundational Models », et se compose de plusieurs anciens ingénieurs de Google, dont Samy Bengio, embauché en 2021, et John Giannandrea, arrivé en 2018 pour contribuer à l'amélioration de Siri. D'autres groupes travailleraient sur un outil capable de générer des images, comme Midjourney, ou sur une « IA multimodale, qui peut reconnaître et produire des images et des vidéos, mais aussi du texte ».

En d'autres termes, Cupertino avance à toute vapeur sur le terrain de l'intelligence artificielle générative. Son intégration dans ses produits et services, ainsi que dans les flux de travail de ses employés, semble inévitable, tant la concurrence s'est jetée à corps perdu dans la bataille. Il y a quelques mois, pourtant, le ton était différent. Si le cofondateur d'Apple avait partagé ses préoccupations sur le sujet en mai 2023, John Giannandrea aurait « exprimé son scepticisme à ses collègues quant à l'utilité potentielle des chatbots alimentés par des modèles de langage d'IA ». Les temps changent, que voulez-vous...