Devinez qui entre dans la course aux chatbots ? Apple, évidemment !

Si Apple est resté silencieux sur le sujet de l'intelligence artificielle depuis plusieurs mois, ce serait surtout pour de bonnes raisons. L'utilisation de chatbots soulève de nombreuses inquiétudes quant au respect de la vie privée des utilisateurs, et c'est une faiblesse qu'Apple ne voudrait pas négliger. Cette annonce signifie-t-elle qu'elle a réussi à résoudre le problème ? Rien n'est sûr, mais l'entreprise se donnerait un an pour nous apporter ne serait-ce qu'un début de réponse, puisque Bloomberg laisse entendre qu'Ajax (et AppleGPT pour les intimes) sera présenté dès l'année prochaine.

Alors, comment le programme pourrait-il être déployé ? Toujours selon Bloomberg, ce sont John Giannandrea et Craig Federighi, vice-président de l'ingénierie logicielle d'Apple, qui seraient à la manœuvre. Le premier a notamment supervisé le développement de Siri et de ses capacités d'apprentissage automatique. L'assistant vocal serait donc une cible de choix pour être propulsé par un programme d'IA générative. Cependant, les choses pourraient aller beaucoup plus loin.

Si Apple veut garantir une protection maximale de la vie privée, la meilleure solution serait d'exécuter les processus en entier ou en partie directement chez l'utilisateur, c'est-à-dire sur les appareils de la marque. Bien que cela reste impossible pour le moment sans avoir un centre de données à domicile, cette option pourrait devenir une réalité plus tôt que nous ne le pensons. De plus, la firme de Cupertino conçoit des puces relativement puissantes, qui seront peut-être en mesure de prendre en charge une partie du travail. Enfin, l'entreprise est réputée pour son habileté à optimiser ses programmes avec son matériel, et il en sera sûrement de même pour Ajax. De quoi vraiment faire trembler Microsoft et Google ?