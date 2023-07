Évidemment que Google va utiliser vos données pour entraîner son IA

Ce week-end, Google n'a changé que quelques lignes dans sa politique de confidentialité. Jusqu'à il y a quelques jours en effet, on pouvait y lire que les données accessibles publiquement seraient utilisées pour le business, la recherche, et pour améliorer Google Translate. Mais cela a été changé et maintenant, ces quelques lignes indiquent que « Google utilise les informations pour améliorer nos services […]. Par exemple, nous utilisons les informations accessibles publiquement pour entraîner les modèles d'IA de Google et créer des produits tels que Google Translate et Bard. »



Un peu plus loin dans le texte, l'entreprise détaille ce qu'elle considère comme des informations accessibles publiquement. « Nous pouvons collecter des informations disponibles en ligne ou sur d'autres sources publiques ». Pour être clair, Google s'accorde donc un droit de regard sur tout ce qui est disponible sur Internet, et pas uniquement la quantité de données déjà considérable que l'on trouve sur leurs services maison comme Gmail et YouTube. Et le passé ancien comme récent a montré que Google était plutôt très efficace quand il s'agissait de récupérer des données. Ce changement est appliqué depuis le 1er juillet.