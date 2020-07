Google collecterait les données des applications concurrentes aux siennes sur le Play Store

Dans une réponse adressée au site The Verge, Google arrondit les angles en expliquant que cette collecte de données n’est pas née de la dernière pluie. « Depuis 2014, l’API Android App Usage Date a été utilisée par Google et les développeurs Android qui ont été autorisés par les OEMs ou les utilisateurs à accéder à des données basiques sur l’usage des applications — comme le nombre de fois où ces apps sont ouvertes — afin d’analyser et d’améliorer les services ».

Effectivement, d’après The Information, la collecte de données au sein des applications concurrentes est au plus haut lorsque, lors du paramétrage initial du téléphone, l’utilisateur choisit de partager les données d’utilisation à Google afin d’améliorer ses services. Pour les désactiver, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres du téléphone, onglet Confidentialité, et de rechercher les termes « Utilisation », « Analyse » ou « Diagnostics » (les termes peuvent changer selon la version d’Android et la surcouche qui est installée).