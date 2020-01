TikTok, deuxième application la plus téléchargée au monde en 2019, devant Facebook

Bien loin devant Facebook

Source : Digital Trends

Depuis sa parution en 2016, TikTok a été installé plus de 1,5 milliards de fois. Une popularité planétaire en constante hausse et TikTok est numéro un dans plusieurs pays européens, comme l'Italie. La Chine est responsable de 78 % des revenus de l'application au quatrième trimestre.TikTok permet de créer des vidéos, de quelques secondes, synchronisées avec une musique. Un concept qui a séduit la jeunesse depuis 2016. Certains clips font le tour des réseaux sociaux, notamment en Inde : 45 % des téléchargements viennent de ce pays, qui compte 600 millions de jeunes.En Europe, TikTok est la deuxième application la plus téléchargée en 2019 et elle prend la place du tandem Facebook-Messenger. Plus de 25 millions de téléchargements ont été recensés sur le Google Play Store, 9 millions pour l'App Store. Depuis 2016, c'est la première fois que Mark Zuckerberg ne monopolise plus le podium !Depuis plusieurs semaines, l'application est sous le feu des projecteurs (et des critiques). La marine américaine a banni son utilisation dans ses rangs . Plusieurs attaques en justice, pour des collectes illégales de données chez les plus jeunes , ou de la censure liée au gouvernement chinois ont éclaté. En réponse, TikTok voudrait d'ailleurs installer son siège social hors de Chine