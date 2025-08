Ce tour de vis n'est pas un geste isolé et reflète une tendance de fond où la plateforme pousse pour une visibilité accrue des contenus. Cette logique rappelle d'ailleurs la récente polémique sur la manière dont les photos et vidéos publiques pouvaient se retrouver sur Google, obligeant les utilisateurs à être toujours plus vigilants sur la portée de ce qu'ils partagent et sur les réglages de leur compte.