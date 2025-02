Depuis son acquisition par Facebook en 2012, Instagram est devenu un des plus gros succès du groupe Meta à travers le monde, un succès alimenté par des fonctionnalités toujours plus addictives. Et parmi celles-ci, on retrouve les Reels, ces courtes vidéos qui peuvent être défilées à l'infini, et qui sont nourries par l'algorithme de l'application. Une fonction qui pourrait connaître un tournant majeur en 2025.