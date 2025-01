Fini les Reels de 90 secondes, place aux vidéos de 3 minutes ! Instagram double la mise et s'aligne ainsi sur le format phare de TikTok. Adam Mosseri, le patron d'Instagram, justifie ce changement par les retours des utilisateurs qui trouvaient la durée précédente trop limitante. On y croit, Adam, on y croit...

Cette extension offre de nouvelles possibilités aux créateurs de contenu. Tutoriels plus détaillés, vlogs plus immersifs ou encore storytelling plus approfondi : les portes de la créativité s'ouvrent en grand. De quoi faire saliver les « TikTokers » orphelins qui cherchent un nouveau terrain de jeu.