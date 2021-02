Instagram ne mettra plus en avant les Reels qui portent le filigrane TikTok

Il faut reconnaître que depuis le lancement de la fonctionnalité il y a six mois, les Reels ont du mal à être autre chose qu’une publicité géante pour TikTok. Trouver du contenu exclusif à la plateforme de Facebook est difficile, et c’est finalement ce à quoi s’attaque Instagram aujourd’hui.

Comprenez que le contenu déjà porteur du filigrane TikTok n’est pas proscrit du réseau social. Il ne sera tout simplement plus mis en avant par les algorithmes d’Instagram sur la page d’accueil. « Nous nous améliorons dans l’utilisation des signaux qui nous aident à prédire si les gens trouveront une Reel divertissante et si nous devons la recommander », s’enthousiasme encore Devi Narasimhan à The Verge.

Et c’est évidemment le nerf de la guerre qui fait rage entre les deux mastodontes de la vidéo courte. Maximiser le temps de rétention par un contenu ultra personnalisé et proche des attentes des consommateurs. Et à ce petit jeu-là, tout porte à croire que TikTok a encore une belle longueur d’avance sur son concurrent.