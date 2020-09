YouTube Shorts, le clone de Tiktok par Google, se lance. Vers un succès à la Google+ ?

La fonctionnalité se destine aux créateurs de contenus qui s'emploient sur smartphone, le but étant de la rendre intuitive un maximum. YouTube veut que le contenu soit facile à créer et simple à visionner. Shorts sera lancée en bêta en Inde, dans un premier temps. La plateforme étoffera progressivement le service de nouvelles fonctionnalités et le diffusera dans d'autres pays dans les prochains mois. Google compte sans doute sur le bannissement de TikTok du Sous-Continent, en vigueur depuis cet été, pour bénéficier d'une adoption plus importante du nouveau service.