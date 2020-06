Instagram lance Reels en France et tente d’affronter TikTok

En relativement peu de temps, TikTok est devenu un véritable phénomène pour les plus jeunes (et pas que). Un succès qui ne laisse pas Instagram indifférent : le réseau social souhaiterait séduire une partie de la communauté TikTok, et propose la fonction Reels très similaire ce que propose l'application de ByteDance, avec un ensemble d’outils de montage et une plateforme dédiée.