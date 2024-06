Après TikTok Notes, Bytedance lance discrètement Whee, son alternative à BeReal et Instagram

Whee se positionne comme une alternative sérieuse à BeReal et Instagram, deux applications populaires dans le domaine du partage de photos et de moments de vie. L'application mise sur une expérience utilisateur simplifiée et des fonctionnalités distinctives pour se démarquer. Whee ne cache pas ses inspirations ni ses aspirations, l'application permettant aux utilisateurs de partager des photos et des vidéos éphémères, tout en ajoutant une dimension interactive avec des réactions en temps réel et des filtres exclusifs.