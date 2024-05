TikTok va commencer à étiqueter le contenu créé par les différentes IA génératives

Et pour ce faire, elle s'appuiera sur son partenariat avec la Coalition pour la provenance et l'authenticité du contenu (Coalition for Content Provenance and Authenticity), qui regroupe des acteurs comme Google, Microsoft ou OpenAI.

Cette coalition a mis au point la technologie dite du Content Credentials, qui permet d'attacher les métadonnées nécessaires à du contenu généré par l'IA, rendant par là son identification plus aisée. Chaque contenu intégrant ces métadonnées sera étiqueté « généré par l'IA » sur TikTok.

Et la plateforme ne s'arrêtera pas là, puisque dans les mois à venir, elle intégrera aussi ces Content Credentiels dans les contenus générés par IA directement sur son interface, ce qui permettra même une fois téléchargés hors de l'application de les identifier. TikTok est la première plateforme de partage de vidéos à mettre au point un tel système. Les autres vont-ils bientôt suivre ?