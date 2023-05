TikTok aussi va avoir son chatbot ! Et son nom prouve qu'on peut faire du neuf avec du vieux...

L'IA est accessible à droite de l'interface de TikTok, au-dessus des onglets J'aime, Commentaires et Signets. Lorsque l'on clique dessus, plusieurs prompts et questions en corrélation avec la vidéo qui est visionnée sont suggérés. Par exemple, pour un contenu montrant le couronnement du roi Charles III, le chatbot peut en dire plus sur l'événement et sur sa signification.