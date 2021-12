TikTok n'essaye pas de vous faire plaisir... juste de vous rendre dépendant

L'application de vidéos a décidé d'optimiser principalement deux paramètres : la rétention, c'est-à-dire le fait de faire revenir les utilisateurs sur l'application, et le temps passé au sein celle-ci. L'entreprise utilise également une équation qui mêle le nombre de likes, le nombre de commentaires, le temps passé sur chaque vidéo ainsi qu'une indication qui montre si la vidéo a été regardée ou pas. Cette équation sert à attribuer des notes aux vidéos et seules celles qui ont un haut score, et donc une chance d'intéresser le plus grand nombre et d'augmenter la rétention, sont montrées aux utilisateurs.