TikTok de nouveau attaquée en justice par des associations de défense des droits des enfants

Toujours plus populaire avec le confinement, TikTok a récemment dépassé les 2 milliards de téléchargements. L'application, qui compterait plus de 500 millions d'utilisateurs dans le monde, connaît notamment un grand succès auprès d'un public jeune, voire très jeune.

En effet, pour les utilisateurs de moins de 13 ans, l'application ne demandait à aucun moment l'accord des parents. Un consentement pourtant indispensable, selon la loi américaine. Après le jugement de la FTC, TikTok s'engageait donc à corriger cette anomalie et à supprimer toutes les données concernant des individus mineurs recueillies illégalement.

TikTok ne chercherait toujours pas à obtenir le consentement des parents

Mais un an plus tard, les dispositions prises par l'entreprise chinoise ne semblent pas suffisantes aux yeux de plusieurs associations de défense de la vie privée. D'après elles, « TikTok ne contacte à aucun moment les parents de l'enfant pour les avertir et ne demande même pas les coordonnées des parents ». Ce qui prouverait donc que la plateforme ne met pas tout en œuvre pour « obtenir un consentement parental clair avant toute collecte, utilisation ou divulgation d'informations personnelles sur les enfants », contrevenant ainsi une nouvelle fois à la loi COPPA.

Constatant, de surcroît, que plusieurs vidéos postées par des utilisateurs de moins de 13 ans étaient toujours présentes sur le réseau social, les associations ont décidé de porter plainte contre TikTok. Considérant qu'il s'agit d'une récidive, elles appellent la FTC à prononcer des sanctions plus lourdes que celles de 2019.

En guise de réaction, l'application s'est contentée de considérations générales. « Nous prenons la protection de la vie privée au sérieux et nous nous engageons à faire en sorte que TikTok continue d'être une communauté sûre et divertissante pour nos utilisateurs », a déclaré un porte-parole de la société.