Selon James Lewis, du Center for Strategic and International Studies à Washington, un cercle de réflexion, d'influence et de conseil américain en matière de politique étrangère, l'issue de l'affaire se jouera sur une notion bien précise. « Le point clé est de savoir si le tribunal acceptera que le fait d'exiger la cession (Ndlr : de TikTok et ByteDance) ne réglemente pas la liberté d'expression ». Le premier amendement étant fondamental dans la législation du pays, sa possible remise en cause serait proscrite.