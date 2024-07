DMA : son recours rejeté, TikTok devra bien se conformer au règlement européen sur les marchés numériques

Le Tribunal a aussi rejeté les raisonnements selon lesquels TikTok était loin d'atteindre l'importance des réseaux sociaux de Meta (Instagram, Facebook) ou d'Alphabet (YouTube), affirmant en creux que ces derniers étaient eux bien des contrôleurs d'accès, mais non pas la plateforme chinoise.

« TikTok [a] réussi à augmenter son nombre d’utilisateurs très rapidement et de manière exponentielle, atteignant en peu de temps la moitié de la taille de Facebook et d’Instagram, ainsi qu’un taux d’engagement particulièrement élevé, en particulier parmi les jeunes utilisateurs, qui pass[ent] plus de temps sur TikTok que sur d’autres réseaux sociaux » rappelle ainsi la cour.

En conséquence, le statut de contrôleur d'accès de ByteDance apparaît pour le Tribunal très clair. Le groupe chinois va ainsi devoir se soumettre à un nombre important de contraintes allant de l'interopérabilité à la transparence, en passant par l'interdiction de favoriser ses services face aux concurrents. Et la Commission européenne a de quoi faire respecter le règlement, puisqu'elle peut, en cas d'infraction, imposer des amendes allant jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial (et 20% en cas de récidive).