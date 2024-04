ByteDance plie face à Bruxelles et met fin au controversé système de récompenses de TikTok Lite

Pour rappel, au début du mois d’avril 2024, l’entreprise inaugurait une nouvelle version de TikTok qui récompensait en bons d’achat Amazon celles et ceux qui regardaient le plus de vidéos. Au travers d’un système de « pièces » à collectionner, le réseau social souhaitait « inciter les nouveaux utilisateurs qui n’ont pas encore essayé TikTok à découvrir du contenu inédit, à s’impliquer dans l’application et à parrainer leurs amis ». Une fonctionnalité rapidement jugée problématique par Bruxelles.