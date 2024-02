TikTok a-t-il violé les règles sur la protection des contenus en ligne et de l'enfance ? L'UE ouvre une enquête !

Rappelons que le DSA (pour Digital Services Act) est entré en vigueur ce samedi 17 février 2024, et vise à une meilleure régulation du numérique en Europe. Il impose notamment des obligations aux plateformes géantes du numérique pour lutter contre les contenus illicites et préjudiciables en ligne, tout en protégeant les utilisateurs et en favorisant l'innovation.