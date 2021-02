Surexploitation des données, monnaie virtuelle trompeuse... L'UFC-Que Choisir dépose plainte contre TikTok

TikTok est aussi accusé d'une politique de modération laxiste qui ne protège pas le public jeune contre la publicité cachée et les contenus dangereux. Sont visés les produits et services promus par des influenceurs peu scrupuleux, les contenus sexuellement explicites ou encore les vidéos de type « jeu du foulard » qui se propagent sur le réseau, et qui ont déjà causé un drame en Italie.

Le dernier blâme concerne le système de monnaie virtuelle utilisé par TikTok. Avec de l'argent réel, l'utilisateur peut acheter des pièces et les dépenser pour soutenir les créateurs qu'il suit. « TikTok met tout en œuvre pour que l’utilisateur oublie qu’il s’agit d’argent réel. Alors que la majorité des utilisateurs de TikTok sont des mineurs, les associations de consommateurs européennes souhaitent lever le voile sur ces pratiques détestables qui incitent les adolescents à fournir de l’argent à leurs TikTokeurs préférés » rapporte Que Choisir.

L'association et ses comparses européennes exigent que soit lancée une enquête à l’échelle européenne et nationale sur les pratiques de TikTok, à la suite de laquelle des restrictions devront être prononcées à son encontre, l'obligeant à : mieux informer les consommateurs sur sa politique et son modèle économique, mettre en place des mesures efficaces de protection des mineurs et expliquer le fonctionnement de sa politique d’achat de pièces de monnaie.