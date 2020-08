La CNIL a ouvert une enquête sur TikTok, qui aurait illégalement collecté des données utilisateurs

Cet utilisateur a contacté le gendarme des libertés individuelles concernant le retrait de l'une de ses vidéos. "Après instruction, le plaignant a été invité à exercer ses droits auprès de TikTok au titre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), démarche qu’il n’avait pas faite au préalable", a répondu la CNIL.

Cette plainte a néanmoins attiré l'attention de l'autorité, qui a déclenché une enquête pour connaître les pratiques du réseau social en matière de données personnelles et si ce dernier respecte le RGPD.

TikTok a réagi à cette action de la CNIL dans un communiqué publié ce mardi 11 août et entend collaborer avec l'autorité de régulation : "La protection de la vie privée de nos utilisateurs et leur sécurité est une priorité absolue pour TikTok. Nous sommes informés de l'enquête de la CNIL et coopérons pleinement avec elle".