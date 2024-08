Le nœud du problème réside dans les revenus publicitaires dégagés par TikTok grâce aux marques souhaitant faire leur pub sur la plateforme. Bien que ces publicités aient été introduites en France, ByteDance a décidé de déclarer les revenus obtenus par ce moyen en Irlande, à l'instar des autres géants du numérique tel que Meta. Résultat, un contrôle fiscal a été lancé au mois d'octobre dernier.

Du côté de TikTok, cette optimisation fiscale est assumée. « TikTok paie ses impôts dans chaque pays dans lequel il opère : la consolidation fiscale en Europe a lieu à Londres, au sein de TikTok UK, et TikTok SAS est soumise aux impôts français » a ainsi expliqué en toute transparence le secrétaire général de TikTok France, Éric Garandeau. De quoi réussir in fine à obtenir gain de cause auprès de Bercy ?