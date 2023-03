TikTok sous pression en France ? Cette commission d'enquête pourrait changer bien des choses

Sans aller jusqu'à remettre en question l'avenir de TikTok en France comme le font les États-Unis et dans une moindre mesure le Canada, le sénateur et président du groupe Les Indépendants - République et Territoires, Claude Malhuret est porteur d'une résolution ayant abouti à la création d'une commission d'enquête sur l'utilisation de TikTok. Elle se destine à « faire la lumière sur la véracité » des accusations récoltées par le réseau social chinois, qui n'est d'ailleurs pas que dans le collimateur du seul Sénat.