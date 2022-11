TikTok : vos données personnelles consultables par les employés du monde entier, Chine comprise

La manière de collecter les données et de les utiliser dans un but commercial n'est pas, loin de là, l'apanage de TikTok, qui n'a pas inventé grand-chose en la matière. Mais si cette plateforme est bien plus scrutée que les autres géants, c'est bien en raison de son origine. Car ByteDance, la maison-mère de TikTok, n'est pas américaine comme ses concurrents, mais bien chinoise. Et l'utilisation qui peut être faite des données de leurs citoyens par une puissance étrangère et un régime autoritaire est, au minimum, une source d'inquiétude pour les pays occidentaux. Au point que le régulateur américain des télécommunications argue en faveur de son interdiction sur le territoire des États-Unis.