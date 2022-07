TikTok : une nouvelle fuite montre que des données d'utilisateurs américains ont été consultées depuis la Chine

Après avoir été régulièrement questionné sur le stockage des données des utilisateurs de son application, TikTok avait paru devant le Congrès et le Sénat américains. La direction avait alors affirmé, sous serment, que toutes les données étaient stockées sur des serveurs américains, avec un back-up à Singapour, et gardées par une équipe de sécurité « de renommée mondiale ». TikTok avait certifié que ces données n'étaient pas sujettes à une analyse de la part du gouvernement chinois, et que si la censure venait à s'appliquer aux contenus de sa plateforme, il n'y céderait pas.

Cependant, les enregistrements racontent une histoire complètement différente. Huit employés chinois y expliquent que leurs homologues américains ont dû à plusieurs reprises leur demander des indications pour savoir comment les données des utilisateurs américains étaient utilisées par ByteDance, la maison mère de TikTok. En effet, les employés de la firme aux États-Unis n'ont ni le contrôle sur le flot des données ni les informations permettant de déterminer ce qui est vu en Chine.