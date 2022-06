La Commission fédérale des communications demande à Apple et Google d'interdire TikTok aux USA

Cette semaine, la Commission fédérale des communications (FCC) va encore plus loin par le biais de son commissaire, Brendan Carr. Ce membre du parti républicain a adressé une lettre à Tim Cook, le P.-D.G. d'Apple, et à Sundar Pichai, le patron de Google. Il leur demande de supprimer purement et simplement TikTok de leur boutique en ligne respective. Carr considère l'application comme dangereuse et capable de « récolter des pans de données sensibles » appartenant aux utilisateurs américains.