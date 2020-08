TikTok et maintenant WeChat : les USA veulent "purger" les réseaux américains des appli chinoises

La volonté de Donald Trump et de son administration d'écarter TikTok du sol américain à moins d'un rachat négocié par Microsoft et de la perception d'une partie du montant de la transaction ne constitue pas une exception ou une action isolée. C'est en réalité bien plus que ça. Mercredi soir, le secrétaire d'État Mike Pompeo a livré toute une présentation pour détailler un programme dont le nom de code est on ne peut plus explicite : "Clean Network", soit "réseau propre." WeChat est ainsi la seconde application chinoise à être nommément visée par Washington.