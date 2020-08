Clean Network, le projet des États-Unis pour préparer leur avenir technologique sans les Chinois

On l’a compris, les relations entre les États-Unis et la Chine ne sont plus très chaleureuses depuis quelques mois. Le gouvernement américain vient de prendre une nouvelle mesure qui ne devrait pas arranger la situation, bien au contraire. Baptisée « Clean Network », cette initiative vise à se débarrasser de toute influence chinoise en matière de réseau et communication. Cela, sous couvert de sécurité nationale.