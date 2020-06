Pour l'administration Trump, Huawei est bien affiliée à l'armée chinoise

Sur cette dernière liste, on retrouve bien entendu la firme de Shenzhen. Huawei y figure notamment en compagnie de Hikvision, une entreprise présente aux États-Unis (et même en France), connue pour ses solutions de sécurité et ses caméras de vidéosurveillance. Les deux principaux opérateurs de télécommunications chinois, China Mobile et China Telecom, font également partie de la liste américaine, ainsi que Aviation Industry Corporation of China (AVIC, constructeur aéronautique) ou encore China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), premier fabricant mondial de trains, qui a décroché des contrats à Chicago, Los Angeles, Boston et Philadelphie.