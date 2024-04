Après Huawei et TikTok, le géant du drone DJI pourrait être banni des États-Unis

La guerre technologique qui fait rage entre les États-Unis et la Chine vient de prendre une autre tournure, ce vendredi soir. Le New York Times révèle que Washington réfléchirait à contraindre, par la loi, le géant mondial DJI à quitter le sol et les airs américains. Un tremblement de terre, et un possible nouveau revers pour la Tech chinoise, qui accuse déjà le coup après le bannissement de Huawei et l'interdiction de TikTok.