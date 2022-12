L'appli TikTok bientôt interdite pour une partie des Américains ? On en prend le chemin

TikTok va-t-il devenir le nouvel ennemi tech chinois des États-Unis ? Il semble qu'après avoir fait de Huawei sa bête noire durant de nombreuses années, l'administration américaine s'intéresse de plus en plus au réseau social forgé par ByteDance. Et pas pour son plus grand bonheur.

En effet, une proposition destinée à bannir l'application de tous les appareils de l'administration fédérale américaine vient d'être glissée dans un projet de loi de dépenses. Il doit passer cette semaine devant le Congrès avant d'être signé par Joe Biden. Une fois ce circuit législatif achevé, il sera donné 60 jours au Bureau de la gestion et du budget (Office of Management and Budget) de la Maison-Blanche pour appliquer le bannissement.

Il s'agit du dernier effort en date des autorités américaines pour réduire l'influence de TikTok sur son territoire. Pour elles, le réseau poserait un problème de sécurité nationale en permettant à la Chine d'influencer les utilisateurs et de contrôler leurs appareils. La Maison-Blanche ainsi que le département d'État, celui de la Défense et de la Sécurité intérieure appliquent déjà ce genre de mesure. Il en va de même pour 19 États du pays qui ont voté récemment des mesures d'interdiction au moins partielles.