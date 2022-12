TikTok tente le tout pour le tout pour sauver sa peau aux États-Unis

Les efforts déployés par TikTok seraient importants, puisque bien qu'à l'origine du financement de cette division, l'entreprise n'aurait aucune influence sur ses membres, trois au total, dont les candidatures seraient examinées par le Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS).

Pour autant, les grandes administrations américaines ne sont pas toutes convaincues par ces efforts. Si d'un côté, les départements du Trésor et de la Justice sont ouverts à des négociations, et ce, afin de ne pas voir un éventuel bannissement retoqué par une cour de justice, les services de sécurité sont eux plus circonspects.

Ainsi de nombreux officiels du département de la Défense, du FBI et de la CIA continuent de s'opposer à un deal avec TikTok. Pour ces derniers, les risques persisteront tant que l'application sera technologiquement dépendante de ByteDance, qui développe l'application sœur Douyin en Chine. D'après Reuters, ce sera à la Maison-Blanche de trancher la question.