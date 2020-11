L'administration Trump a-t-elle oublié de bannir TikTok aux États-Unis ?

« Confrontés à de nouvelles demandes en permanence et à l'absence de clarté quant à l'acceptation des solutions que nous proposons, nous avons demandé la prolongation de 30 jours qui est expressément autorisée dans le décret du 14 août. Aujourd'hui, avec l'imminence de l'échéance du 12 novembre fixée par le CFIUS et sans prolongation, nous n'avons pas d'autre choix que de déposer une requête au tribunal pour défendre nos droits et ceux de nos plus de 1 500 employés aux États-Unis. Nous restons déterminés à travailler avec l'administration - comme nous l'avons toujours fait - pour résoudre les problèmes qu'elle a soulevés… », poursuit la firme.