TikTok obtient un sursis aux États-Unis : l'application reste téléchargeable

D'abord prévue pour le 20 septembre, l'interdiction de proposer l'application TikTok au téléchargement sur Google Play et l'App Store à destination d'Apple et de Google avait été décalée au dimanche 27 septembre 23h59, laissant ainsi aux États-Unis le temps de laisser aboutir les négociations entre ByteDance d'un côté et Walmart et Oracle de l'autre, mais offrant par la même occasion au groupe chinois l'opportunité de tenter de faire annuler l'interdiction programmée en justice.