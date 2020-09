TikTok : la Chine bloque une offre à 30 milliards et refuse de vendre l'algorithme de l'application

Vente de TikTok aux US : saison 2, épisode 458, "L'empire (du Milieu) contre-attaque." Alors que le groupe Bytedance discutait depuis plusieurs semaines avec les prétendants américains au rachat de ses opérations nord-américaine, australienne et néo-zélandaise (Oracle, Microsoft, Walmart, Triller etc.), qui pèsent pour environ 30% des utilisateurs de l'application dans le monde, voilà que la Chine a changé, il y a quelques jours, sa réglementation en matière de technologies cessibles… ou non.